Пожар на трассе Киев-Одесса: сгорел автобус

1 сентября около 15.00 вблизи села Снежки на трассе Киев-Одесса загорелся рейсовый автобус СЕТРА.

Когда началось возгорание в салоне было 20 пассажиров. Все они успели вовремя выйти, жертв и пострадавших нет.

На место прибыли спасатели восьмой ДПРЧ пгт Ставище.

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Пожар был устранен в 16.57. К ликвидации привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

Все обстоятельства происшествия выясняются.







Салон полностью уничтожен: на трассе возле Белой Церкви сгорел рейсовый автобус / 2 фотографии

В Золотоноше сгорели 12 автобусов

24 августа спасатели получили вызов о пожаре на территории автотранспортного предприятия в Золотоноше Черкасской области.

Возгорание автобуса заметил охранник автопарка.

Техника стояла очень плотно — и это привело к быстрому распространению огня. В целом сгорели 12 автобусов, один поврежден и четыре удалось спасти.