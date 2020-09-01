Пожар на трассе Киев-Одесса: сгорел автобус

1 сентября около 15.00 вблизи села Снежки на трассе Киев-Одесса загорелся рейсовый автобус СЕТРА.
Когда началось возгорание в салоне было 20 пассажиров. Все они успели вовремя выйти, жертв и пострадавших нет.
На место прибыли спасатели восьмой ДПРЧ пгт Ставище.
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Пожар был устранен в 16.57. К ликвидации привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В Золотоноше сгорели 12 автобусов
24 августа спасатели получили вызов о пожаре на территории автотранспортного предприятия в Золотоноше Черкасской области.
Возгорание автобуса заметил охранник автопарка.
Техника стояла очень плотно — и это привело к быстрому распространению огня. В целом сгорели 12 автобусов, один поврежден и четыре удалось спасти.