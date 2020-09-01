В Хмельницкой области 8-летний мальчик выстрелил в глаз сестре из винтовки

В Хмельницкой области 8-летний мальчик ранил свою 10-летнюю сестру из пневматической винтовки.

Девочку госпитализировали без сознания с пулевым ранением глаза в районную больницу города Староконстантинов. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По информации полиции, мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и выстрелил один раз. Из-за неосторожности он попал в левый глаз своей сестре, которая тогда находилась в ванной комнате.

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Известно, что пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

В конце июня похожая трагедия произошла во Львове, где отец выстрелил в сына, а потом себе в голову. Стрельба возникла во время ссоры, обоих пострадавших госпитализировали.