PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Хмельницкой области 8-летний мальчик выстрелил в глаз сестре из винтовки

В Хмельницкой области 8-летний мальчик ранил свою 10-летнюю сестру из пневматической винтовки.

Девочку госпитализировали без сознания с пулевым ранением глаза в районную больницу города Староконстантинов. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По информации полиции, мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и выстрелил один раз. Из-за неосторожности он попал в левый глаз своей сестре, которая тогда находилась в ванной комнате.

Читайте: В Сумах мужчина выстрелил в товарища из-за ревности

Известно, что пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

В конце июня похожая трагедия произошла во Львове, где отец выстрелил в сына, а потом себе в голову. Стрельба возникла во время ссоры, обоих пострадавших госпитализировали.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка