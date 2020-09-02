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Факты / Происшествия

Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы

В Одесской области с поличным задержали военнослужащего одной из воинских частей ВСУ.

— Только за последние два дня, 31 августа и 1 сентября, он продал гражданскому лицу 880 патронов калибра 7,62×54 за 10 тыс. грн, а также семь гранат РГД без запалов — за 3,5 тыс. грн другому человеку, — рассказали в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

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Сейчас правоохранители готовятся в обыскам по месту жительства фигуранта и его возможного сообщника, а также в воинской части.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
  • Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы
Под Одессой военный оптом продавал боеприпасы / 3 фотографии

Схрон в Одесской области

51-летний мужчина в Одесской держал дома целый арсенал оружия.

Полицейские обнаружили пять винтовок, автомат, пулемет, пистолет и два корпуса гранат РГД-33.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Источник: Военная прокуратура Южного региона

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