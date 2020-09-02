В Днепре пьяный мужчина вывалился из маршрутки на ходу

В Днепре на повороте с улицы Гвардейской на Маяковского мужчина на ходу выпал из маршрутки.

Как только маршрутка повернула на улицу Маяковского, из задней двери на проезжую часть выпал мужчина.

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Мужчине повезло, ведь водитель автомобиля, который ехал следом успел вовремя затормозить.

Глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий заявил, что пассажир открыл дверь самостоятельно. По предварительным данным, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Пассажир ни в полицию, ни к медикам не обращался.

В Киеве двое мужчин похитили маршрутку

В столице двое мужчин похитили маршрутку Богдан, когда водитель на остановке отошел в магазин. Далее гонялись на нем в дворе многоэтажки по улице Тульчинской.

Ребята устроили из двора автодром — ездили на большой скорости, выезжали на бордюры и во время поездки передавали руль друг другу.