В Киеве “заминировали” бизнес-центр Парковый на Парковой дороге, 16 а.

В это время в помещении проводилась международная конференция Диалог о правосудии-2. На ней должны были обсудить судебную систему в Украине и мировые практики.

На место прибыли правоохранители и кинологи.

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Народный депутат от Слуги народа Александр Качура позже сообщил, что конференция продолжилась.

— “Шутники”. Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе, — написал он.

“Минирование” в Харькове

22 июля в Харькове неизвестный сообщил о минировании более 200 объектов инфраструктуры города. В частности, медицинские учреждения, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, гостиницы и банки.

Правоохранители осмотрели 208 объектов и эвакуировали 720 человек.