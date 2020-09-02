PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве “минировали” бизнес-центр Парковый, где проходит конференция о правосудии

В Киеве “заминировали” бизнес-центр Парковый на Парковой дороге, 16 а.

В это время в помещении проводилась международная конференция Диалог о правосудии-2. На ней должны были обсудить судебную систему в Украине и мировые практики.

На место прибыли правоохранители и кинологи.

Читайте: В Киеве “заминировали” станцию метро Вокзальная — первое видео

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура позже сообщил, что конференция продолжилась.

— “Шутники”. Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе, — написал он.

“Минирование” в Харькове

22 июля в Харькове неизвестный сообщил о минировании более 200 объектов инфраструктуры города. В частности, медицинские учреждения, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, гостиницы и банки.

Правоохранители осмотрели 208 объектов и эвакуировали 720 человек.

Источник: Эпрессо

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх