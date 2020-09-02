В Киеве “заминировали” бизнес-центр Парковый на Парковой дороге, 16 а.
В это время в помещении проводилась международная конференция Диалог о правосудии-2. На ней должны были обсудить судебную систему в Украине и мировые практики.
На место прибыли правоохранители и кинологи.
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Народный депутат от Слуги народа Александр Качура позже сообщил, что конференция продолжилась.
— “Шутники”. Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе, — написал он.
“Минирование” в Харькове
22 июля в Харькове неизвестный сообщил о минировании более 200 объектов инфраструктуры города. В частности, медицинские учреждения, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, гостиницы и банки.
Правоохранители осмотрели 208 объектов и эвакуировали 720 человек.