В Одессе уже несколько дней ищут иностранца. Его пригласила на прогулку на яхте владелица БДСМ-бара.

По словам друга пропавшего, 21-летний парень собрался на вечеринку, куда его пригласила близкая подруга, владелица клуба для взрослых.

— Они позвонили мне и сказали, что он исчез. Я не понял, что означает, что он исчез? Они даже позвонили не мне лично, а моей бывшей уборщице, — рассказывает друг парня.

Пропавший нигериец недавно закончил Сумской национальный университет. Экономист по специальности, но танцор и певец по зову души. Поехал на отдых в Одессу и поселился у своего друга. В сентябре планировал возвращаться домой — в Африку.

В тот день на яхте были четыре женщины, двое мужчин, капитан и его помощник.

Никто из компании не заметил как и когда исчез парень.

— Калеб разделся, оставил на стуле, рядом со мной, свою панаму, телефон, снял часы и пошел в сторону лестницы, которая спускалась в воду. Я видела, как он пошел плавать с другими гостями. А уже через несколько минут я услышала, что его ищут. Это были самые страшные минуты в тот день. Они показались вечностью. Позже — паника, страх, ступор, чувство безысходности, слезы, надежда, спасатели, полиция, друзья Калеба, — рассказывает женщина.

На поиски пропавшего друга парень уже потратил более 40 тыс. грн. Но пока все тщетно. В полиции же производства открыли по статье умышленное убийство. Хотя все пока указывает на несчастный случай.

— Допрошены все лица, находившиеся на указанной яхте Венеция. Установлено, что гражданин Нигерии самостоятельно прыгнул с яхты и плавая у нее, исчез из поля зрения всех участников, находившихся на яхте, — рассказывают в полиции.

По словам друга парня, он не мог плавать.

— Он не умеет плавать, и я не верю, что он намеренно пошел в воду, но я не могу быть уверенным в этом. Ведь это была вечеринка, его могли чем-то напоить. Возможно, его кто-то случайно столкнул. Я имею в виду, что они дурачились, а когда выяснили, что он не умеет плавать — попытались спасти, но не смогли, — предполагает друг пропавшего.

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