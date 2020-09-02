В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием умер первокурсник

Во вторник, 1 сентября, в Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант военного института им. Королева.

— С сожалением сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием, — говорится в сообщении на сайте института.

Сейчас обстоятельства и причины гибели курсанта изучают служба правопорядка ВСУ, Военная прокуратура Житомирского гарнизона и Нацполиция.

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Смерть полицейской в Днепре

В июне 2020 года стало известно о смерти полицейской в Днепре. 30-летняя сотрудница правоохранительных органов застрелилась в собственном кабинете.

Скорая сразу привезла раненую в областную больницу. За ее жизнь медики боролись до последнего, однако выстрел оказался смертельным.

Рядом с телом нашли табельный пистолет Макарова. По предварительной версии следствия, полицейская покончила с собой.