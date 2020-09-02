PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием умер первокурсник

Во вторник, 1 сентября, в Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант военного института им. Королева.

— С сожалением сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием, — говорится в сообщении на сайте института.

Сейчас обстоятельства и причины гибели курсанта изучают служба правопорядка ВСУ, Военная прокуратура Житомирского гарнизона и Нацполиция.

Читайте: Зарезал и хотел убежать: на Харьковщине мужчина убил бывшую сожительницу

Смерть полицейской в Днепре

В июне 2020 года стало известно о смерти полицейской в Днепре. 30-летняя сотрудница правоохранительных органов застрелилась в собственном кабинете.

Скорая сразу привезла раненую в областную больницу. За ее жизнь медики боролись до последнего, однако выстрел оказался смертельным.

Рядом с телом нашли табельный пистолет Макарова. По предварительной версии следствия, полицейская покончила с собой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка