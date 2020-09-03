3 сентября после обеда возник пожар в Киеве — загорелась квартира в 25-этажном доме в Шевченковском районе.

Горела квартира на 24 этаже на улице Сикорского, 4, что возле посольства США.

В результате пожара в Киеве погиб один мужчина.

Как сообщили Фактам ICTV в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве, погибший, тело которого нашли в квартире, предварительно, брат владельца.

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В то же время в службе добавили, что владелец квартиры спасся от огня, выйдя на кондиционер. Мужчина получил ожоги.

Однако позже на сайте ГСЧС отметили, что во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома.

Во время пожара в Киеве очевидцы сняли на видео мужчину, который вылез из окна и стоял на кондиционере, чтобы спастись от огня.

Сообщение о пожаре поступило в 16.43, а по состоянию на 18.03 очаг локализован, ликвидация продолжается.