Пожар в Луганской области: количество жертв и травмированных

Серия пожаров на Луганщине 3 сентября продолжается сразу в шести очагах Кременского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

В результате пожаров погиб один человек, еще двое с тяжелыми ожогами доставлены в больницы.

— Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения, — сообщили в штабе ООС.

К тушению пожаров на Луганщине задействовано 378 спасателей и 68 единиц спецтехники ГСЧС, работа по ликвидации проводится в тесном взаимодействии со штабом.

Всего на территории области спасатели зафиксировали 24 случая возгорания сухой травы на площади 1 200 га.

Где начались первые возгорания

2 сентября в Станично-Луганском районе загорелась сухая трава, лесная подстилка и камыш на площади более 80 га.

Спасатели оперативно отреагировали на вызов, однако ситуация осложнилась сильными порывами ветра.

Поскольку пожары продолжаются неподалеку от линии разграничения в Донбассе, на помощь спасателям были привлечены подразделения Вооруженных сил.

Источник: ГСЧС, ООС