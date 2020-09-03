Пожар в Луганской области: количество жертв и травмированных

Серия пожаров на Луганщине 3 сентября продолжается сразу в шести очагах Кременского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.
В результате пожаров погиб один человек, еще двое с тяжелыми ожогами доставлены в больницы.
— Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения, — сообщили в штабе ООС.
К тушению пожаров на Луганщине задействовано 378 спасателей и 68 единиц спецтехники ГСЧС, работа по ликвидации проводится в тесном взаимодействии со штабом.
Всего на территории области спасатели зафиксировали 24 случая возгорания сухой травы на площади 1 200 га.
Где начались первые возгорания
2 сентября в Станично-Луганском районе загорелась сухая трава, лесная подстилка и камыш на площади более 80 га.
Спасатели оперативно отреагировали на вызов, однако ситуация осложнилась сильными порывами ветра.
Поскольку пожары продолжаются неподалеку от линии разграничения в Донбассе, на помощь спасателям были привлечены подразделения Вооруженных сил.