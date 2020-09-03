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Факты / Происшествия

Пожары в Харьковской области: ущерб оценивают в более 640 млн грн

Масштабные пожары в Харьковской области нанесли миллионные убытки региону.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии — 644,3 млн грн.

Десятки семей остались без крыши над головой. Этим людям, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, выплатят компенсации в размере около 300 тыс. грн.

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По последней информации спасателей, ситуация в регионе находится под контролем, огонь не распространяется.

Пожары в Харьковской области

2 сентября в Харьковской области вспыхнули пожары, стихия распространилась в Двуречанском районе и под Чугуевом.

На месте происшествия работали спасатели. Также президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание, после чего в регион отправились представители правительства.

К ликвидации огня привлекли авиацию.

Источник: Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, ГСЧС

Фото: ГСЧС

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