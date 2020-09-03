В Харьковской области из-за пожаров эвакуировали жителей двух сел — Горобьевка и Гряниковка.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что площадь лесного пожара в Харьковской области составляет около 100 га, ее тушат по периметру.

Читайте: В Харьковской области остановлено движение поездов из-за пожаров

На тушении пожара пока сконцентрированы силы ГСЧС, также туда направляют специальную технику. Кроме того, на месте даже создали специальный штаб координации.

Харківська область – площа лісової пожежі близько 100 га. Проводимо гасіння по периметру. Концентруємо сили ДСНС, направляємо спеціальну техніку. Створено спеціальний штаб координації на місці. Евакуйовані жителі с. Гороб’ївка й Гряниківка. Загрози іншим населеним пунктам немає pic.twitter.com/MO3qPNTgca — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2020

Пожар в Харьковской области возник 2 сентября. Огонь вспыхнул на территории Двуречанского лесничества между селами Горобьевка и Гряниковка и охватил 400 га леса.

Из-за сильного ветра огонь перебросился на населенные пункты, в одном из них сгорели восемь домов.