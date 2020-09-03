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Факты / Происшествия

В Харьковской области из-за пожаров эвакуировали жителей двух населенных пунктов

В Харьковской области из-за пожаров эвакуировали жителей двух сел — Горобьевка и Гряниковка.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что площадь лесного пожара в Харьковской области составляет около 100 га, ее тушат по периметру.

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На тушении пожара пока сконцентрированы силы ГСЧС, также туда направляют специальную технику. Кроме того, на месте даже создали специальный штаб координации.

Пожар в Харьковской области возник 2 сентября. Огонь вспыхнул на территории Двуречанского лесничества между селами Горобьевка и Гряниковка и охватил 400 га леса.

Из-за сильного ветра огонь перебросился на населенные пункты, в одном из них сгорели восемь домов.

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