Пожар в Киеве: у посольства США загорелась 25-этажка

У посольства США в Украине загорелась квартира на 24-м этаже многоквартирного дома.
Пожар произошел в Шевченковском районе на ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме.
Спасатели ГСЧС, прибывшие на место ЧП, спасли владельца квартиры.
В 18.03 пожар в квартире был локализован, а позже потушен. На месте пожара обнаружено тело мужского пола.
Владелец квартиры спасся, забравшись на кондиционер
Очевидцы сняли на видео мужчину, который вылез из окна и стоял на кондиционере, чтобы спастись от огня.
В пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве сообщили Фактам ICTV, что мужчина на видео — владелец квартиры, которого спасли. Он получил ожоги.
В то же время погибший, тело которого нашли в квартире, предварительно, брат владельца.
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Второй пожар в высотке в Киеве за сутки
Вечером 2 сентября спасатели ГСЧС потушили пожар в небоскребе Taryan Towers.
Огонь охватил 34-й этаж 35-этажного недостроенного здания.
Пожар в Taryan Towers был виден за километры.