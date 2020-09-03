Пожар в Киеве: у посольства США загорелась 25-этажка

У посольства США в Украине загорелась квартира на 24-м этаже многоквартирного дома.

Пожар произошел в Шевченковском районе на ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме.

Спасатели ГСЧС, прибывшие на место ЧП, спасли владельца квартиры.

В 18.03 пожар в квартире был локализован, а позже потушен. На месте пожара обнаружено тело мужского пола.







В Киеве горела 25-этажка возле посольства США / 2 фотографии

Владелец квартиры спасся, забравшись на кондиционер

Очевидцы сняли на видео мужчину, который вылез из окна и стоял на кондиционере, чтобы спастись от огня.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве сообщили Фактам ICTV, что мужчина на видео — владелец квартиры, которого спасли. Он получил ожоги.

В то же время погибший, тело которого нашли в квартире, предварительно, брат владельца.

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Второй пожар в высотке в Киеве за сутки

Вечером 2 сентября спасатели ГСЧС потушили пожар в небоскребе Taryan Towers.

Огонь охватил 34-й этаж 35-этажного недостроенного здания.

Пожар в Taryan Towers был виден за километры.