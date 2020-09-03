PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Германии нашли тела пятерых детей в закрытой квартире

Тела пятерых детей обнаружили полицейские в квартире в городе Золинген на западе Германии.

В полиции города заявили, что подозревают в убийстве детей 27-летнюю мать, которая днем ​​ранее бросилась под поезд в соседнем городе Дюссельдорф.

Полиция обнаружила тела трех девочек и двух мальчиков — в возрасте от одного до восьми лет. Также спасли раненого 11-летнего парня.

ЧитайтеПыталась потушить огонь: в Киеве в пожаре пострадала 10-летняя девочка

— Мать детей находится в больнице под охраной полиции. Подробности трагедии сейчас неизвестны, и именно это мы пытаемся выяснить, — заявил пресс-секретарь полиции Стефан Вайанд.

Полиция заявила, что надеется узнать больше после общения с матерью.

Дети угнали авто

В США 7-летний мальчик и его 6-летний брат угнали автомобиль у своей бабушки, чтобы покататься.

Старший мальчик не справился с управлением и врезался в ограждение. Авто перевернулось, протаранило дерево и вспыхнуло. Дети погибли на месте происшествия.

Источник: ВВС

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх