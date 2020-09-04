В Полтавской области горит свалка, огонь тушит полсотни спасателей.

Огонь вспыхнул еще 3 сентября на городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится вблизи села Макуховка.

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Огонь уничтожил мусор на площади 2,2 га.

Из-за возгорания, в Полтаве фиксируют смог. Более опасная ситуация сложилась для жителей высших этажей домов, расположенных на высших точках города, пишет издание Моя Полтавщина.























Под Полтавой второй день горит свалка / 6 фотографий

Пожар в Харьковской области

Пожарные продолжают тушить отдельные очаги пожара в Харьковской области. Горит лесная подстилка на территории Двуречанского лесничества.

Убытки от огня оценили в 644,3 млн грн.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Моя Полтавщина

Видео и фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Моя Полавщина