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Факты / Происшествия

СБУ объявила подозрение священнику из “ДНР”, который пытал украинских пленных

Российскому священнику, который допрашивал и пытал украинских пленных в “ДНР”, заочно сообщили о подозрении.

Священник работал с боевиками “ДНР”.

Он служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году священник присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку Восток так называемой ДНР, как военный капеллан и полковой священник.

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Позже его “повысили” до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Находясь на этой должности, он неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, а также давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Досудебное следствие продолжается.

На Харьковщине задержали военного ВСУ

28 августа в Харьковской области СБУ разоблачила действующего военнослужащего ВСУ, который в прошлом сотрудничал с боевиками “ДНР”.

В июле 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации.

На должности стрелка в составе так называемых Спецназе ДНР и Батальоне Оплот он выполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность.

Источник: СБУ

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