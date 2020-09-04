Пожарные продолжают тушить отдельные очаги пожара лесной подстилки на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

Пожар здесь вспыхнул 2 сентября, сообщили в ДСНС.

— Открытого огня нет, продолжается тушение отдельных очагов тления лесной подстилки в внутри контролируемого периметра, — говорится в сводке ведомства.

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К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и вертолет. Они совершили 73 сброса.

Пожар в Луганской области

Продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и леса между селами Лопаскино и Лобачево Новоайдарского района и в селе Болотенное Станично-Луганского района, которые возникли 2 сентября.

Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов внутри контролируемого периметра.

Убытки от пожаров

644,3 млн грн убытков нанесли масштабные пожары в Харьковской области.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, пострадавшим выплатят компенсации в размере около 300 тыс. грн.