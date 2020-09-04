В центре Тбилиси (Грузия) возле здания Филармонии прогремел взрыве.

На месте происшествия прибыли спасательные бригады и патрульная полиция.

Читайте: Взрыв бомбы в Пакистане: трое погибших, четверо раненых

Местные СМИ пишут, что происшествие случилось в клубе Дежавю, в котором проходил ремонт и взорвался газовый баллон.

В результате взрыва один человек погиб, еще три пострадали.

Взрыв газа в России

21 августа в городе Ярославль (Россия) взорвался газ в жилом доме, в результате чего обрушились три этажа.

В результате взрыва как минимум один человек погиб.