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Факты / Происшествия

В центре Тбилиси прогремел взрыв — один человек погиб

В центре Тбилиси (Грузия) возле здания Филармонии прогремел взрыве.

На месте происшествия прибыли спасательные бригады и патрульная полиция.

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Местные СМИ пишут, что происшествие случилось  в клубе Дежавю, в котором  проходил ремонт и взорвался газовый баллон.

В результате взрыва один человек погиб, еще три пострадали.

Взрыв газа в России

21 августа в городе Ярославль (Россия) взорвался газ в жилом доме, в результате чего обрушились три этажа.

В результате взрыва как минимум один человек погиб.

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