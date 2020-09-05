Убийство на Ровенщине: женщина застрелила мужа и ранила дочь

В Ровенской области женщина застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь. До этого она сама пыталась совершить самоубийство.
По данным полиции, в доме, где жила семья, ночью раздались выстрелы. 45-летний мужчина погиб на месте, а девочку с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.
— Потерпевший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от вызванных травм 45-летний владелец дома погиб, — добавили в Нацполиции.
Маму девочки забрали в больницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания.
Ее состояние врачи оценили как стабильное, а девочку забрали на операцию.
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Полиция начала досудебное расследование по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка.
Убийство в Одесской области
1 сентября в Одесской области пьяный мужчина пришел домой к своему работодателю, чтобы решить конфликт с деньгами.
Во время спора иностранец схватил охотничье ружье и выстрелил в сторону хозяина дома, от чего тот скончался на месте.