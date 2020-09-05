На Тернопольщине работникам Государственной фискальной службы было сообщено о подозрении в растрате изъятого имущества, а именно около 60 тонн алкоголя.

Нацполиция Тернопольской области подозревает руководителя одного из управлений ДФС, руководителей и заместителей отделов, следователя и инспектора.

Читайте: Ваша дочь попала в ДТП: в Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.

По данным правоохранителей, подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, передали на уничтожение 60 тонн алкогольных напитков частному предприятию. По решению суда товар должны были передать на техническую переработку специализированному Госпредприятию.

Экспертизой было установлено, что в результате такого уничтожения государственный бюджет потерял более 120 тыс. грн.

Подозреваемым сообщили о подозрении по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УКУкраины.











Руководителей ДФС Тернопольщины обвиняют в растрате 60 тонн изъятого алкоголя / 3 фотографии

Ликвидация ДФС

Государственная фискальная служба будет ликвидирована до конца 2020 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что это условие для второго транша маркофинансовой помощи от МВФ для Украины.

Правительство имеет время до конца 2020 года, чтобы утвердить концепцию реформирования еще и Государственной налоговой службы.