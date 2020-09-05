В городе Орехов Запорожской области мужчина ранил ножом четырех человек.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в местной больнице в реанимационном отделении, еще трех после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Драка, которая переросла в поножовщину, возникла в местном кафе. Конфликт начался между 35-летним мужчиной и группой его односельчан.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня в грудную клетку, а потом еще трех 17-летних парней, которые получили ранения конечностей и туловища.







Размахивал ножом в кафе: в Запорожской области мужчина ранил четырех человек / 2 фотографии

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 1 п. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Похожий конфликт возник в Одессе, где мужчина ударил молодого человека ножом в сердце из-за отказа угостить сигаретой.

К счастью, пострадавшего удалось спасти.