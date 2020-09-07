Два человека сгорели в авто: подробности смертельного ДТП под Запорожьем

Под Запорожьем два человека сгорели заживо в автомобиле, который попал в ДТП. Страшная авария произошла возле поселка Степногорск, где Daewoo врезался в Mazda CX.

Легковушка Daewoo вспыхнула вместе с 27-летний водителем и 25-летним пассажиром. Оба погибли в пламени.

Во второй легковушке ехала семья. Супругов и их детей госпитализировали в больницу.

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— Водителя Mazda задержан, транспортные средства изъяты. Причины аварии выясняются в рамках досудебного расследования, — заявила пресс-секретарь полиции Запорожье Елена Лебединская.

ДТП в Харьковской области

На Харьковщине грузовик протаранил легковушку ВАЗ. Аварию отсняли дорожные камеры. На них видно, как ВАЗ едет на зеленый сигнал светофора, а на него, не сбавляя скорости, несется фура.

Водителя легковушки и четырех его пассажиров медики забрали в больницу.

33-летнего дальнобойщика также доставили в медучреждение.

ДТП В Киеве

В Киеве легковушка врезалась в грузовик ремонтников. Водитель Renault ее не заметил.

Пострадали двое пассажиров легковушки, их доставили в больницу.

В аварии водитель легковушки обвиняет дорожников, мол, не выставили предупредительных знаков. Ремонтники утверждают, что участок был как следует огражден.

ДТП под Киевом

В Белой Церкви Киевской области фура на скорости протаранила автомобиль патрульной полиции. Двое полицейских получили травмы.

Инспекторы остановили водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками.

Водитель грузовика Mercedes-Benz въехал в служебный автомобиль, а затем — столкнулся с MAN.