В воскресенье, 6 сентября, на трассе Запорожье-Днепр произошло столкновение четырех автомобилей. В результате происшествия травмы получили шесть человек.
Пострадали женщины 71 и 29 лет, мужчины 39, 42 и 66 лет и 9-летний мальчик.
71-летняя женщина получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы конечностей, травмы живота.
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Ребенка в больницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей черепа, травмой грудной клетки и живота, многочисленными ссадины конечностей.
Также сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму получил 39-летний мужчина.
Пострадавшие сейчас находятся в больницах города Запорожье.
Недавно в Запорожской области водитель ВАЗ сбил трех пешеходов. Одна женщина погибла на месте.
Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень получили тяжелые телесные повреждения.