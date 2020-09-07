Нет коронавируса — нет мест: в скорой отказались принимать больного с пневмонией

На Киевщине диспетчер скорой помощи отказалась принимать вызов к больному с диагностированной двусторонней пневмонией из-за отсутствия теста на коронавирус.
Скандальный телефонный разговор, где семейный врач пытался вызвать скорую к своему пациенту, попал в сеть и возмутило сотни жителей области.
В Киевском областном центре экстренной медицинской помощи об этом случае узнали только благодаря соцсетям. Там утверждают, что диспетчер просто “неправильно понял” врача.
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Заполненность больниц для госпитализации пациентов с подозрением на Covid-19 прокомментировали в Минздраве.
— Всего в Киевской области для госпитализации таких пациентов выделено 825 коек. По состоянию на 5 сентября их загруженность составляла не более 40% — в больницах находилось 243 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 и еще 90 пациентов с подозрением, — сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
На время проведения служебного расследования диспетчера отстранили от работы.
Мужчину с двусторонней пневмонией удалось спасти: он был госпитализирован в областную больницу, а тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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Коронавирус в Киеве
По состоянию на 7 сентября коронавирус в Киеве выявлено более чем у 15 тыс. человек, из которых выздоровели 4 759.
Больше всего случаев фиксируется в Дарницком и Деснянском районах столицы.
Во всеукраинской статистике распространения Covid-19 Киев находится на втором месте после Львовской области.