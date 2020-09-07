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Факты / Происшествия

Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского

В Херсонской области мужчина сбил полицейского и протащил его на капоте своего авто 500 метров.

Правоохранители приехали к 48-летнему мужчине домой, чтобы провести обыск в рамках уголовного производства по факту хранения наркотиков.

Во время обыска хозяин квартиры сел в машину и хотел сбежать, совершив наезд на старшего лейтенанта полиции.

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24-летний полицейский получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся.

Вскоре было установлено, что мужчина пытается покинуть пределы области. Он был задержан на 11-м километре от стационарного поста Пассат на автотрассе Херсон-Джанкой-Феодосия.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Он находится в СИЗО.

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

  • Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского
  • Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского
  • Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского
  • Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского
Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского / 2 фотографии

В Днепре водитель провез на капоте полицейского

Подобный случай произошел в Днепре в ноябре прошлого года. Тогда полицейский остановил автомобиль, который не пропустил человека на пешеходном переходе.

Он сделал водителю замечание. В ответ на это 30-летний мужчина начал движение и около 30 метров провез полицейского на капоте.

Полицейский получил ушибы обеих ног.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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