Протащил на капоте 500 метров: в Херсоне мужчина на авто сбил полицейского

В Херсонской области мужчина сбил полицейского и протащил его на капоте своего авто 500 метров.
Правоохранители приехали к 48-летнему мужчине домой, чтобы провести обыск в рамках уголовного производства по факту хранения наркотиков.
Во время обыска хозяин квартиры сел в машину и хотел сбежать, совершив наезд на старшего лейтенанта полиции.
Читайте: В Славянске пьяный водитель сбил патрульного и 100 м провез на капоте
24-летний полицейский получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся.
Вскоре было установлено, что мужчина пытается покинуть пределы области. Он был задержан на 11-м километре от стационарного поста Пассат на автотрассе Херсон-Джанкой-Феодосия.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Он находится в СИЗО.
Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
В Днепре водитель провез на капоте полицейского
Подобный случай произошел в Днепре в ноябре прошлого года. Тогда полицейский остановил автомобиль, который не пропустил человека на пешеходном переходе.
Он сделал водителю замечание. В ответ на это 30-летний мужчина начал движение и около 30 метров провез полицейского на капоте.
Полицейский получил ушибы обеих ног.