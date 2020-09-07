Ограбление в Ужгороде: подросток напал на АЗС

В Ужгороде парень с пистолетом напас на АЗС на ул. Заньковецкой. Сообщение в полицию поступило около 3.45.

Нападавшим оказался несовершеннолетний житель Ужгорода. Полиция начала расследование по этому факту.

По словам женщины-оператора автозаправки, в помещение ворвался мужчина в маске, вооруженный пистолетом, и приказал отдать ему денежные средства. Забрав из кассы выручку в сумме 2 500 гривен, нападающий убежал.

— Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых. Вещественное доказательство — пневматический пистолет и частично деньги изъяты, — отметили в полиции.

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Ворвался в маске и с пистолетом: в Ужгороде подросток ограбил заправку / 3 фотографии

Следователи также проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории города и области.

Ограбление в Одессе

В середине августа в Одессе двое мужчин ограбили своего знакомого, у которого гостили. Они избили его, связали и похитили деньги, компьютер и старинные иконы.

Чтобы избежать ответственности, с добытым имуществом, оба отправились в столицу.