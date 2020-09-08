В Запорожской области мошенники выманили у пенсионерки более 30 тыс. грн, сказав, что ее дочь якобы попала в ДТП.

— В Вознесеновское отделение полиции в Запорожской области обратилась 86-летняя пенсионерка и сказала, что час назад ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и нужны деньги, которые приедет и заберет знакомый, — отметили в полиции.

Не проверив информацию, женщина передала неизвестному около 33 тыс. грн. Только оправившись от волнения, пенсионерка позвонила дочери и поняла, что ее обманули.

Читайте: Размахивал ножом в кафе: в Запорожской области мужчина ранил четырех человек

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство.

— Обратите внимание своих близких и родственников на необходимость проверять любые сообщения от незнакомых людей! Проинформируйте их о действиях мошенников, нацеленные на категорию именно пожилых граждан! Убедите бездействовать на эмоциях! — отметили в полиции.

Это уже не первый случай в течение недели, когда мошенники выманивают деньги у людей таким образом.

В Киеве полицейские задержали мошенника, который представился врачом и выманил у женщины $5 тыс.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для совершения сделки.