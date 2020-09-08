На Донбассе двое военных подорвались на мине

В Донецкой области двое украинских военных из состава операции объединенных сил подорвались на противопехотной мине ПМН-2.
Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.
Читайте: ТКГ договорилась о разминировании на Донбассе
На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
На Донбассе погибли двое военных
6 сентября во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в серой зоне, двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Трагедия произошла на минном поле боевиков.
5 сентября военные были отрезаны пламенем от остального личного состава в районе Верхнеторецкого. Их считали пропавшими без вести.