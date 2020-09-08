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Факты / Происшествия

На Донбассе двое военных подорвались на мине

В Донецкой области двое украинских военных из состава операции объединенных сил подорвались на противопехотной мине ПМН-2.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

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На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

На Донбассе погибли двое военных

6 сентября во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в серой зоне, двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Трагедия произошла на минном поле боевиков.

5 сентября военные были отрезаны пламенем от остального личного состава в районе Верхнеторецкого. Их считали пропавшими без вести.

Источник: оперативно-тактическая группировка Восток

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