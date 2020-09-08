У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали

У экс-узника Кремля Владимира Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, из-за чего врачи сделали ему операцию на голове.

Об этом возле Киевской больницы скорой медицинской помощи сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

Состояние Балуха стабильно тяжелое, сейчас он находится в реанимации без сознания, добавила она.

Врачи пока не прогнозируют, когда Балух может прийти в себя, и отмечают, что проблемой является то, что в настоящее время неизвестно, сколько бывший политзаключенный находился без сознания до госпитализации.

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Дело об избиении Балуха

8 сентября об избиении Балуха сообщил другой бывший российский политзаключенный Олег Сенцов.

Полиция начала уголовное дело по факту причинения телесных повреждений экс-узнику Кремля.

Правоохранители нашли сумку с вещами Балуха и установили людей, с которым общался бывший политзаключенный.

Фото: Александр Вакуленко