У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали

У экс-узника Кремля Владимира Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, из-за чего врачи сделали ему операцию на голове.
Об этом возле Киевской больницы скорой медицинской помощи сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.
Состояние Балуха стабильно тяжелое, сейчас он находится в реанимации без сознания, добавила она.
Врачи пока не прогнозируют, когда Балух может прийти в себя, и отмечают, что проблемой является то, что в настоящее время неизвестно, сколько бывший политзаключенный находился без сознания до госпитализации.
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Дело об избиении Балуха
8 сентября об избиении Балуха сообщил другой бывший российский политзаключенный Олег Сенцов.
Полиция начала уголовное дело по факту причинения телесных повреждений экс-узнику Кремля.
Правоохранители нашли сумку с вещами Балуха и установили людей, с которым общался бывший политзаключенный.
Фото: Александр Вакуленко