Стал на пороге и никого не пускал — сын поджег родительский дом

В селе Гута-Межигорская Вышгородского района Киевской области сын поджег дом из-за ссоры с мамой.

Огонь вспыхнул в здании, соседи бросились воду носить ведрами, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Дом поджег его единственный житель 32-летний Павел. Сюда он переехал несколько лет назад к бабушке. Но старушка не выдержала и сбежала от внука.

— Натерпелась, натерпелись, он перед этим три дня не давали жить с дочерью. Ничего нам не помогал, а воровал, наркотики употреблял, — рассказывает бабушка Мария Федоровна.

В тот день к Павлу из Киева приехала мать и привезла продукты. Между ними возникла ссора. Мужчина начал угрожать, а потом решил показать свой нрав — забрал все свои вещи и поджег хату.

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Мужчина стал на пороге и никого не впускал внутрь.

Поджигатель даже бежать никуда не стал. Следователи задержали его сразу, как пожарные ликвидировали пламя.

Мария Федоровна с внуком мучилась последние три года. Павел любит заглянуть в рюмку, употребляет наркотики. Работу хотя и находил, но все заканчивалось после первой зарплаты. Напивался, угрожал и никому не давал покоя.

Павел через свою выходку уже сидит в СИЗО.

— В настоящее время ему сообщили о подозрении, избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток. Он отказался от дачи каких-либо объяснений, — рассказала заместитель руководителя следственного отделения Вышгородского отдела полиции Елизавета Колбаса.

Первые эмоциональные срывы у Павла начались еще во время службы в АТО. Когда вернулся, его семья надеялась, что в селе, без наркотиков и городской искушения, человек исправится. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

Пожар в Житомирской области

Во время пожара в селе Закутенци Бердинчивського района Житомирщины травмы получил 7-летний мальчик.

Его с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализированы в районную больницу.

состояние мальчика, который получил травмы, удовлетворительное. Пожар уничтожил сеновал и 10 тонн сена.