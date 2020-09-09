В Виннице мужчина инсценировал нападение на себя, чтобы не возвращать долг

В Виннице милиция разоблачила мужчину, который имитировал разбойное нападение на себя, чтобы не отдавать знакомому $15 тыс. долга.

34-летний житель Винницы придумал историю о преступлении и сообщил знакомого, которому задолжал.

— Он заявил, что его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку с деньгами, — сообщила полиция Виннице.

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История выглядела правдоподобной, мужчина имел порез на шее, говорят в полиции. Но знакомый, который пришел за деньгами, вызвал полицию

Следственно-оперативная группа полиции обратила внимание на ранение, которое было не глубоким и незначительным. В его авто нашли сумку и нож, которым мужчина сам себе порезал шею.

Житель Винницы путался в показаниях, не мог точно назвать место преступления. Впоследствии признался, что инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг.

Следствием открыто уголовное производство по статье Заведомо ложное сообщение о совершении преступления Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.

Мошенничество по телефону

В Киеве злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для совершения сделки. Испуганная женщина отдала ему $5 тыс., сообщает полиция Киева.

Мошенником оказался 32-летний уроженец Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Источник: Отдел коммуникации полиции