В Запорожье на двух полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии, напала женщина. В результате инцидента полицейские получили телесные повреждения.

К Хортицкого отделения полиции поступило сообщение, что женщина в состоянии алкогольного опьянения бьет свою дочь и ссорится.

Однако когда работники полиции зашли в помещение, на них с шариковой ручкой в ​​руках напала 55-летняя владелица квартиры и начала наносить удары.

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В результате инцидента полицейские получили телесные повреждения конечностей.

За преступление женщина задержана по статье 208 УПК. Также открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

За это женщине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Недавно правоохранители задержали 31-летнего жителя Херсона, который путешествовал по Украине с целью грабежа, а потом возвращался в родной город, где сбывал незаконно добытое имущество.

Во время последней вылазки вор пробрался в дом сотрудника полиции в селе Белогородка Киевской области, откуда похитил оружие полицейского.