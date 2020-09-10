В Обуховском районе Киевской области на окраине села подстрелили 31-летнюю женщину, которая в то время держала на руках трехлетнего сына.

Она со знакомой пенсионеркой отдыхали возле огорода, когда в нее попала пуля. Ее сына спасло лишь то, что он был непоседливым.

В то же время женщины не слышали ни звука выстрела и не видели никого вокруг. Раненую госпитализировали в больницу, пуля прошила ей живот изнутри, операция длилась пять часов.

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За дело взялись правоохранители. Они нашли стрелка.

Им оказался 40-летний мужчина, который приехал к знакомому с карабином Сайга. Владелец оружия решил похвастаться им и сделал два выстрела. Одна из пуль пролетела 1,5 км и попала в женщину.

Мужчина признает свою вину и готов помогать пострадавшей. Если версия о случайном попадании правдива, он проведет за решеткой два года или получит наказание в виде исправительных работ.

Стрельба в Киевской области

В городе Украинка Киевской области неизвестные устроили стрельбу в кафе.

Они приехали на авто и открыли огонь.

В результате три человека получили ранения.