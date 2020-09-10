На Львовщине 8-летний мальчик оказался в реанимации из-за кота

На Львовщине у 8-летнего мальчика подозревают бешенство из-за бездомного кота, который напал на ребенка возле двора.

По словам отца мальчика, он пытался погладить кота, но тот его укусил.

Мать сразу обратилась к врачам. Первая вакцина против бешенства помогла, а вторая вызвала странную реакцию в организме ребенка. Его пришлось госпитализировать в реанимацию.

Уже известно, что кот, который напал на ребенка — бездомный. Мальчик даже не успел точно запомнить, как он выглядит. Только вспомнил, что темный с белыми пятнами.

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Сразу после нападения, кот исчез, и где его теперь искать никто не знает

Местные чиновники признаются — бороться с бездомными животными практически невозможно. До сих пор никто не вел их учета, а вакцинацию делали в основном домашним собакам и котам.

Местные напуганы нападением кота, но еще больше боятся, что после инцидента в районе могут начать настоящую охоту на животных. Поэтому жители просят чиновников не уничтожать собак и кошек, а подойти к проблеме как-то гуманно.

Недавно в Николаевской области мужчину госпитализировали с диагнозом бешенство. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону, на прием не явился.