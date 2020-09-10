В Винницкой области женщина попала под жатку комбайна

На кукурузном поле возле села Дружелюбовка Винницкой области 68-летняя жительница Калиновки попала под жатку комбайна.

— Бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования разобрали конструкцию жатки и освободили пострадавшую. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении, — рассказали в ГСЧС.

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Местное издание Винницкая волна пишет, что причиной происшествия стал плохой слух женщины. Она не услышала, когда комбайн начал к ней приближаться.

Водитель быстро среагировал и затормозил, однако женщина успела получить тяжелые травмы.

В Житомирской области во время пожара травмировался 7-летний мальчик

В Житомирской области в селе Закутинцы Бердинчивського района произошло возгорание хозяйственной постройки. Во время самостоятельного тушения пожара травмы получил 7-летний мальчик.

Его с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в районную больницу.