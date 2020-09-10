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Факты / Происшествия

Предлагал работу: 26-летний одессит обманул десятки моряков на $80 тыс.

В Хмельницком полиция задержала 26-летнего жителя Одессы, который систематически обманывал украинских моряков, нажившись почти на $80 тыс.

— Задержанному удалось обмануть менее 30 моряков. Каждое пустое обещание стоило от $1 500 до $4 700, — говорится в сообщении.

Бывший сотрудник агентства по трудоустройству моряков на иностранные суда, выдавая себя за директора, требовал от мужчин денежное вознаграждение за “хорошее место работы”.

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Горе-директору объявили подозрение в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Наркотики в порту Одессы

9 сентября в Одессе силовики СБУ обнаружили 112 кг кокаина, расфасованного в контейнеры с бананами из Эквадора.

Всего было изъято 100 брикетов наркотиков.

На большинстве из них имеется маркировка с букв и цифр, что свидетельствует о принадлежности к определенному наркосиндикату.

Источник: Нацполиция

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