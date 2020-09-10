Предлагал работу: 26-летний одессит обманул десятки моряков на $80 тыс.

В Хмельницком полиция задержала 26-летнего жителя Одессы, который систематически обманывал украинских моряков, нажившись почти на $80 тыс.
— Задержанному удалось обмануть менее 30 моряков. Каждое пустое обещание стоило от $1 500 до $4 700, — говорится в сообщении.
Бывший сотрудник агентства по трудоустройству моряков на иностранные суда, выдавая себя за директора, требовал от мужчин денежное вознаграждение за “хорошее место работы”.
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Горе-директору объявили подозрение в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.
Наркотики в порту Одессы
9 сентября в Одессе силовики СБУ обнаружили 112 кг кокаина, расфасованного в контейнеры с бананами из Эквадора.
Всего было изъято 100 брикетов наркотиков.
На большинстве из них имеется маркировка с букв и цифр, что свидетельствует о принадлежности к определенному наркосиндикату.