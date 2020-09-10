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Факты / Происшествия

Разглашение гостайны: двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении

Двух сотрудников Службы безопасности Украины подозревают в разглашении государственной тайны.

За вознаграждение они передавали заказчикам информацию, в частности о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.

Прокуратура Киевской области сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328 УК Украины.

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За разглашение гостайны сотрудникам грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

Легализировали боевиков “ДНР”

В Донецкой области сотрудники Служба безопасности Украины разоблачила работников территориальных сервисных центров, которые незаконно выдавали документы украинского образца для жителей временно оккупированных территории, часто без личного присутствия последних.

Среди иних клиентов были и чиновники и боевики так называемой ДНР.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: Прокуратура Киевской области

Фото: СБУ

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