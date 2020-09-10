В четверг, 10 сентября, в порту Бейрута произошел масштабный пожар.
Пожарные ведут борьбу с огнем, слышатся небольшие взрывы.
Из-за пожара в столице Ливана в небо поднимаются густые клубы дыма. Пламя исходит от обломков.
Согласно официальной информации, пожар возник на складе, где хранятся шины и масло. Пока информации о пострадавших нет.
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Взрыв в Бейруте
4 августа в столице Ливана произошел мощный взрыв, в результате которого погиб 191 человек, более 6 тыс. получили ранения. В результате взрыва в Бейруте были разрушены целые кварталы.
Из-за взрыва без крыши над головой остались почти 300 тыс. человек, а нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.
Французские и итальянские специалисты-химики, которые работали в порту, обнаружили более 20 контейнеров с опасными химикатами.