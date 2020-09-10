Полиция Запорожья обнаружила попытку массовой изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.

Участникам было предложено денежное вознаграждение за изменение места голосования.

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— 9 сентября к Днепровскому отделу полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, — сообщает полиция.

По данным Нацполиции, координацию всех участников вел 29-летний житель Запорожской области. Начиная с 5 сентября свои избирательные адреса уже изменили более 400 жителей Запорожья.

В ходе опроса граждан в Запорожском отделении ведения реестра избирателей правоохранители обнаружили, что все участники хотят изменить адрес голосования на местных выборах с основного места жительства в Запорожье на другие населенные пункты, расположенные в районе. О причинах таких действий все высказывались спутанно и нечетко.

За какого кандидата нужно будет проголосовать на местных выборах, участники не уведомили, поскольку эту информацию им должны были сказать дополнительно.

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Правоохранители открыли дело по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении организатору и гражданам, которые согласились стать участниками и дали ложные сведения.