Удалили гематому — Сенцов рассказал о состоянии Балуха

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.

Рядом с Балухом постоянно находится медсестра, рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

— Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции, на которой, удаляли гематому, — отметил он.

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Экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха, рассказал, что в Гидропарке Балух имел конфликт с какой-то кампанией за украинский язык.

Избиение Балуха

8 сентября неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Полиция начала уголовное дело. Полицейские установили круг лиц, с которыми он общался до события.

Также правоохранители заявили о создании следственной группы из опытнейших и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Источник: Все про єдинорогів