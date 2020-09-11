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Факты / Происшествия

В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб

В Житомирской области из-за падения дельтаплана погиб пилот.

Утром 11 сентября в Государственную службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о том, что на поле между пгт Народовичи и селом Яжберень упал дельтаплан.

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По данным ДСНС, летательный аппарат осуществлял обработку поля с подсолнухами, однако пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал. Мужчина погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства падения.

  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб / 3 фотографии

Происшествия Житомирщины

В Коростенском районе поезд отрезал ноги 9-летней девочке. Ребенок утром в школу пошел напрямик через железнодорожные пути. Чтобы не обходить поезд из 60-ти вагонов, она решила пролезть под одним из них. Именно в этот момент поезд тронулся и травмировал девочку.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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