В Бразилии аборигены застрелили из лука эксперта из диких племен

Эксперта из изолированных племен 56-летнего Риэли Францискато убили из лука аборигены в Бразилии.

Он умер в отдаленном районе штата Рондония, когда наблюдал за жизнью племени.

Францискато обстреляли из луков, когда те подошли к группе стоянки племени. Ученый, которого сопровождали полицейские, попытался спрятаться за автомобилем, но его ранили стрелой в грудь. Она попала ему выше сердца.

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Ученый приехал понаблюдать за племенем, известным как изолированная группа на реке Каутари. Они считались мирными, но навстречу ученым получилось пять вооруженных людей, которые назвались Отрядом войны и начали стрелять.

Францискато пригласили в этот район в Бразилии из-за обострения конфликтов с изолированными племенами. В последние годы, местные фермеры уничтожили большой участок тропического леса, где живет племя.

Выжил после падения в пропасть

Футболист бразильского клуба Флуминенсе Энрике выжил после падения его авто в 200-метровую пропасть.

Джип Land Rover при падении несколько раз перевернулся. Энрике получил незначительные травмы и был в сознании до момента приезда спасателей.