В ночь на 11 сентября в Бориспольском районе Киевской области произошла масштабная ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

На автодороге Киев – Харьков – Должанский не разминулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль.

ДТП унесло жизни пяти человек, еще 20 человек получили травмы тяжести, 14 из которых были госпитализированы в больницу.

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Выяснилось, что первое столкновение произошло между грузовиками DAF FT95 и Mercedec-Benz 1320.

За считанные секунды после этого автомобили вылетели на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

На месте работают спасатели ГСЧС и патрульная полиция. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП на Киевщине 10 сентября

В Киевской области произошло ДТП с участием трех авто и мотоцикла, в результате чего два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Женщина-водитель на автомобиле KIA во время обгона выехал на встречную полосу движения и протаранил авто Mazda, после чего еще столкнулась с легковушкой ВАЗ.

Источник: Патрульная полиция, ГСЧС