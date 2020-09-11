11 сентября движение на дороге регионального значения Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга, в Калушском районе Ивано-Франковской области, затруднено из-за жителей села Боднаров, которые перекрыли трассу.

Люди устроили митинг на дороге из-за отказа становиться частью Калушской ОТГ, они хотят создать собственную Боднаровскую ОТГ.

Таким образом граждане хотят обратить внимание на себя на призвать власти региона к диалогу.

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Из-за этого на участке трассы образовалась пробка, сотни авто не могут двигаться дальше.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая обеспечивает общественный порядок.

Реформа децентрализации в Украине

С 2014 года в Украине началась реформа децентрализации, главной целью которой является передача власти из центральных органов власти местным.

Территориальное перераспределение, ликвидация старых административно-территориальных единиц и создание ОТГ является частью этого процесса.

В июле Рада поддержала разделение Украины на 138 новых районов, однако жители не всех населенных пунктов восприняли нововведение положительно.