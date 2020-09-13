PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Нужно будет казнить: расстрел полицейских в США привлек внимание Трампа

В США два заместителя шерифа округа Лос-Анджелес были госпитализированы в критическом состоянии после того, как в субботу, 12 сентября, вечером их расстреляли прямо в машине.

Офис шерифа опубликовал короткое видео нападения.

Правоохранители – женщина и мужчина — сидели в патрульной машине, когда к ним подошел злоумышленник и открыл огонь. После атаки мужчина скрылся.

Инцидент даже привлек внимание президента Дональда Трампа, который попросил помолиться за раненных и написал, что преступнику может грозить смертная казнь.

— Если они умрут, должен быть скорый приговор к смертной казни для убийцы. Только так можно это остановить!, — написал Дональд Трамп в Twitter.

Нужно будет казнить: расстрел полицейских в США привлек внимание Трампа

Читайте: Его могли убить: Трамп защитил подростка, расстрелявшего протестующих

В США возросло количество убийств

Смертельные случаи с применением огнестрельного оружия — это повседневное явление для США, и страна является мировым лидером по массовым убийствам людей.

С мая по июнь 2020 года количество убийств в 20 крупных городах США увеличилось на 37% в годовом исчислении.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх