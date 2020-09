Нужно будет казнить: расстрел полицейских в США привлек внимание Трампа

В США два заместителя шерифа округа Лос-Анджелес были госпитализированы в критическом состоянии после того, как в субботу, 12 сентября, вечером их расстреляли прямо в машине.

Офис шерифа опубликовал короткое видео нападения.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020