Нужно будет казнить: расстрел полицейских в США привлек внимание Трампа

В США два заместителя шерифа округа Лос-Анджелес были госпитализированы в критическом состоянии после того, как в субботу, 12 сентября, вечером их расстреляли прямо в машине.
Офис шерифа опубликовал короткое видео нападения.
Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ
— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020
Правоохранители – женщина и мужчина — сидели в патрульной машине, когда к ним подошел злоумышленник и открыл огонь. После атаки мужчина скрылся.
Инцидент даже привлек внимание президента Дональда Трампа, который попросил помолиться за раненных и написал, что преступнику может грозить смертная казнь.
— Если они умрут, должен быть скорый приговор к смертной казни для убийцы. Только так можно это остановить!, — написал Дональд Трамп в Twitter.
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В США возросло количество убийств
Смертельные случаи с применением огнестрельного оружия — это повседневное явление для США, и страна является мировым лидером по массовым убийствам людей.
С мая по июнь 2020 года количество убийств в 20 крупных городах США увеличилось на 37% в годовом исчислении.