Во Львове парни жестоко избили двух пенсионеров: один погиб, другой в коме

Во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего парней, которые обвиняются в жестоком избиении двух львовян.

Тела пострадавших было найдено в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу: сейчас мужчина находится в коме.

— Оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления, — рассказал глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Мотивы такого жестокого нападения на пенсионеров парни объяснять отказались.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Издевательства над котенком на Львовщине

В конце июля в Червонограде произошло скандальный инцидент — парень закрыл живого котенка в стеклянной банке и издевался, снимая его в Instagram.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на такой “контент” и обратились в полицию.

Парень быстро удалил все личные фото, а также видео с издевательствами над котенком и сразу опубликовал новое. Он попытался извиниться за содеянное, однако на кадрах видео было заметно, что котенку было очень плохо из-за нехватки воздуха.

Правоохранители пообещали, что “откупиться” парню не удастся, а вот наказание будет зависеть от решения суда.