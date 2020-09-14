Паломничество хасидов: в Винницкой области задержали израильтянина

В Винницкой области 13 сентября сотрудники полиции совместно с пограничниками в пункте пропуска Могилев-Подольский — Отач задержали гражданина Израиля, который пытался дать пограничнику взятку, чтобы попасть в Украину.

Сумма такой “предложения” составляла $1 тыс., за эти деньги сотрудник пограничной службы должен был пропустить не одного человека, а группу паломников.

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По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу начато уголовное производство. Деньги изъяты, а за нарушение хасиду грозит до четырех лет лишения свободы.

Почему паломники едут в Умань

Представители одного из течений иудаизма — брацлавские хасиды — совершают паломничество в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава.

С 18 до 20 сентября проходит празднование Нового года по иудейскому календарю, поэтому происходит такой наплыв паломников.

Обычно в эти дни в Умани собираются 40-50 тыс. хасидов, но в этом году власти Израиля призвала Украину запретить паломничество евреев-хасидов в Умань, чтобы город не стал точкой вспышки пандемии.

Карантин в Израиле

С 19 сентября в Израиле будет введен всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и добавил, что локдаун продлится три недели — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. – Ред.).