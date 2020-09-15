Реанимация и кома: в Одессе ребенок напоролся на штырь на детской площадке

В Одессе мальчик сильно травмировался во время игры на детской площадке. Ребенок напоролся на штырь, когда раскачивал девочку на качелях.

В результате чего мальчик получил проникающую рваную рану 20 см и разрыв прямой кишки. Ребенок провел в коме четыре дня и только 15 сентября пришел в себя.

Сестра пострадавшего Анастасия Лавренюк рассказала, сразу после травмы, что Костика госпитализировали и прооперировали, и он начал поправляться. Однако в день выписки у мальчика начались сильные судороги, и врачи заявили родителям, что мозг отключился.

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Ребенка транспортировали в областную больницу, потому что в частной клинике не было нейрохирургов.

Врачи до сих пор не пришли к единому выводу, что именно спровоцировало ухудшение состояния у ребенка. Среди вариантов реакция на лидокаин, столбняк или то, что при ранении были задеты нервы.

15 сентября ребенок пришел, однако до сих пор находится под наблюдением врачей.

Родители ребенка в полицию не обращались, однако сестра в происшествии обвиняет подрядчиков, которые устанавливали детскую площадку.

Через несколько часов после публикации поста, штыри с площадки демонтировали.

В Одессе мальчик жил в парке

В Одессе девятилетний мальчик с инвалидностью три дня жил в парке вместе с семьей.

Ребенок спал прямо на земле и играл с котом среди шприцев и упаковок от наркотиков.