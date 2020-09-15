Утечка газа: что делать, как определить и куда звонить

Если вы дома почувствовали запах газа, то следует немедленно перекрыть вентили газоснабжения. Также следует проветрить помещение, открыв окна и двери.

Затем сразу вызывайте газовую службу. Несмотря на то, что стационарными телефонами в наше время большинство не пользуются, отметим, что делать звонок в службу необходимо с мобильного.

При необходимости организуйте эвакуацию людей из загазованного и соседних помещений.

Когда газовая служба прибудет на вызов, то действуйте по их указаниям.