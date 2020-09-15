Утечка газа: что делать, как определить и куда звонить

Что делать, если почувствовали запах газа?
Если вы дома почувствовали запах газа, то следует немедленно перекрыть вентили газоснабжения. Также следует проветрить помещение, открыв окна и двери.
Затем сразу вызывайте газовую службу. Несмотря на то, что стационарными телефонами в наше время большинство не пользуются, отметим, что делать звонок в службу необходимо с мобильного.
При необходимости организуйте эвакуацию людей из загазованного и соседних помещений.
Когда газовая служба прибудет на вызов, то действуйте по их указаниям.
Как обнаружить утечку газа?
Стоит заметить, что если вовремя не обнаружить утечку газа, то его концентрация может возрасти до 10-15%, а это уже чревато взрывом.
Кроме того, чтобы обнаружить утечку ни в коем случае не используйте открытый огонь.
Почувствовать газ можно по характерному запаху. Также вы можете заметить неравномерный огонь из конфорки. Он должен быть равномерным, голубого цвета. Если есть оттенки желтого или красного цветов, то это тревожный знак.
Что запрещено делать, если дома чувствуете запах газа?
Если у вас есть даже подозрение на утечку газа, то ни в коем случае не пользуйтесь спичками, зажигалкой или другими источниками открытого огня.
Кроме того, не включайте и не выключайте свет. Это правило касается и других электрических приборов.
В случае утечки газа запрещено пользоваться электрозвонком квартир.
К кому обращаться при утечки газа?
Если вы заметили утечку газа, то обращайтесь в газовую службу по телефону 104.
В службу газа стоит звонить, когда вы почувствовали запах газа, если произошел пожар или взрыв, а также в случае уменьшения или отсутствия давления газа в вашем доме или квартире.
Что делать, если утечка газа произошла на улице?
Если на улице вы почувствовали утечку газа, то стоит сразу известить об этом газовую службу и организовать охрану загазованного места до прибытия аварийной бригады.
Старайтесь не допускать людей в опасную зону.