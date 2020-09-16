На Хмельнитчине рейсовый автобус столкнулся с Tesla — восемь пострадавших

15 сентября в Хмельницкой области в микрорайоне Ружчина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Tesla и рейсового автобуса.

В результате аварии пострадали восемь человек.

На месте происшествия работали спасатели. Они отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание.

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Скорая помощь оказала помощь пострадавшим на месте происшествия. Сейчас они находятся в больницах Хмельницкой области.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

ДТП под Борисполем

На трассе Киев — Харьков — Довжанский столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы. Водитель DAF FT95 столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.