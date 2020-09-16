В Киеве на проспекте Любомира Гузара под колеса мотоцикла Yamaha попал пешеход, который пытался перейти дорогу вопреки правилам.

На мотоцикле также был пассажир. В результате ДТП погибли пешеход, водитель мотоцикла и его пассажир. Двое умерли на месте происшествия, один пострадавший скончался по дороге в больницу.

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Удар был такой силы, что одному из пострадавших оторвало ногу, которая оказалась в нескольких десятках метров от столкновения пешехода и байка.















В Киеве в ДТП с мотоциклом и пешеходом-нарушителем погибли три человека / 4 фотографии

ДТП в Харькове

14 сентября в Харькове произошло ДТП на мосту на проспекте Льва Ландау.

33-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39 и 56-летние мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz имел признаки алкогольного опьянения.

Источник: Факты